A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim semana? Cair no passo do Frevo ou se jogar na Parada da Diversidade? Agenda traz opções diversas para curtir também no teatro e em exposições; confira

Para quem deseja um fim de semana movimentado, pode cair no passo do frevo, lá pelo Paço do Frevo, no Bairro do Recife, para celebrar o ritmo do Carnaval de Pernambuco - que tem seu Dia Nacional neste sábado (14).



Ou pode também se jogar na Parada da Diversidade - e depois ainda curtir todos os afters da festa mais colorida em linha reta que vai rolar na Zona Sul da cidade.



Mas tem também batucada do Patusco, feijoada regada a samba na Região Metropolitana e até encontro de Mestres da Cultura Popular na Mata Norte do Estado, em Tracunhaém.



E é porque ainda falta citar as opções diversas de espetáculos teatrais e as exposições em cartaz. Portanto, a vibe fica em casa quem quer, segue mais do que nunca, na atividade. Bora simbora?

SHOWS E

EVENTOS



Projeto Seis e Meia, com Odair José

Abertura com a Banda Corações Selvagens

Quando: Sexta-feira (14), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



Show de Mãeana

Quando: Sexta-feira (13) e Sábado (14), às 20h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Informações: @casaestacaodaluz

Festival Sonora Brasil 2024

Quando: Sexta-feira (13), Sábado (14) e Domingo (15),

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Acesso gratuito via Sympla

Informações: (81) 3216-1728

Rodas de Conversas APG

Quando: Sexta-feira (13), às 16h

Com Mery Lemos, Niltinho Pereira e Priscila Urpia



Quando: Sábado (14), às 15h

Com Aurora Caballero e Joana D’Arc Lima



Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Festival TUDOJUNTO

Com Conde Só Brega, Patusco e Mau Lopes entre as atrações

Quando: Sábado (14), a partir das 17h

Onde: Arena TudoJunto - Rua do Observatório, Bairro do Recife

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @festivaltudojunto

We Samba - Abertura do Verão

Quando: Sábado (14), às 16h

Onde: Sede We Do - Rua das Oficinas, 15, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @wedoeventos

Silvetty Montilla

Quando: Sábado (14), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole (Palco Brasil) - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Dia Nacional do Frevo

Com Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e Cordas e Retalhos

Quando: Sábado (14), a partir das 18h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Encontro de Mestres da Cultura Popular

Quando: Sábado (14), 21h

Onde: Sede do Maracatu Rural Estrela da Serra de Açudinho, em Tracunháem

Acesso gratuito



3ª Edição da Feijoada do Skilo

Com Pankbrega, Aborto do Cavaco e Sassarico entre as atrações

Quando: Domingo (15), às 13h30

Onde: Downset (KM 10, Aldeia)

Ingressos a partir de R$ 25 via Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 9684-7134

Informações: @feijoadadoskilo

Roda de Samba Estilo Carioca

Com Balanço Black, Gustavo Oliveira e Grupo Geração 5, entre outras atrações

Quando: Domingo (15), a partir do meio-dia

Onde: Casa de Festas - Rua Campo Grande, 423, Candeias

Ingressos a partir de R$ 15 no site Bilheteria Digital

Informações: @rodadesambaestilocarioca

Lançamento do livro "A Filha do Ferreiro e o Filho da Senhorinha", de Socorro Barros

Quando: Domingo (15), a partir das 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

23ª Parada da Diversidade - Recife

Quando: Domingo (15), a partir das 10h

Onde: Av. Boa Viagem

Acesso gratuito

After da Parada LGBT+

Quando: Domingo (15), a partir das 17h

Onde: Casa de Bambas Brasilidades - Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @casadebambasbrasilidades

TEATRO

"NÓS com a Barracão Cultural"

Quando: Sábado (14), às 17h, Domingo (15), às 16h e Segunda (16), às 14h

Onde: Livraria do Jardim (sábado) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda (domingo)

Sítio Trindade - Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela

Acesso gratuito

Informações: @ciabarracaocultural



"Antígona - A Retomada"

Quando: Sábado (14), às 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @oposteoficial

Estreia nacional do novo espetáculo do Mundo Bita

“Crescer e Aprender”

Quando: Domingo (15), às15h e 17h30

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

Stand-UP Comedi, com Silvetty Montilla

Participação de Salário Mínimo e Márcia Vogue

Quando: Domingo (15), às 20h

Onde: Paju Bar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @apajubar

"Era Uma Vez... Conto de Fadas"

Quando: Domingo (15), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

EXPOSIÇÕES

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

"Silêncio Retumbante", de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.



"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 30 de setembro

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30



"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Gigantes da Era do Gelo"

Quando: até 13 de outubro

Onde: Shopping Tacaruna (Praça de Eventos, Piso Térreo)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h

CINEMA

"Não Fale O Mal"

SINOPSE: James McAvoy e Mackenzie Davis são os protagonistas desse remake de terror. Quando uma família americana é convidada a passar o fim de semana na idílica casa de campo de uma charmosa família britânica, com quem fizeram amizade nas férias, o que começa como um feriado dos sonhos logo se transforma em um assustador e paralisante pesadelo psicológico. Direção: James Watkins

"Meu Casulo De Drywall"

SINOPSE: Uma tragédia durante a festa de 17 anos de Virgínia, abala a vida dos moradores de um condomínio nobre da cidade. Para a maioria, um acontecimento passageiro, mas para a sua mãe e amigos o início de uma transformação, a rachadura no casulo de drywall. Direção: Carol Fioratti

"Silvio"

SINOPSE: Rodrigo Faro interpreta Silvio Santos em cinebiografia baseada em fatos reais. Silvio Santos relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida. Direção: Marcelo Antunez

Veja também

MÚSICA Guitarra de Noel Gallagher, do Oasis, é leiloada por mais de US$ 170 mil