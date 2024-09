A- A+

Mobilidade 23ª Parada da Diversidade: CTTU altera circulação de veículos em Boa Viagem, neste domingo (15) Mudanças ocorrerão durante desfiles da Parada da Diversidade e ajudará a tornar viável a circulação do público

Devido a 23ª Parada da Diversidade, neste domingo (15), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fará alterações de circulação de veículos na Avenida Boa Viagem e imediações.

A estratégia servirá para tornar viável a circulação do público e evitar acidentes.

O esquema feito pela CTTU irá interditar o trecho que fica entre a avenida Armindo Moura e a rua Padre Bernardino, no período das 8h às 20h.

Outras 20 ruas, que estão ligadas à rua dos Navegantes e à avenida Boa Viagem, ficarão bloqueadas até o final dos desfiles.

O acesso dos veículos às ruas ficará liberado com a finalização do evento, menos as ruas Barão de Souza Leão (Pracinha de Boa Viagem) e Padre Bernardino Pessoa.

Garantindo a segurança dos pedestres e dos motoristas, a CTTU colocará 178 agentes e orientadores de trânsito nas ruas.



Os estacionamentos ao longo do trecho interditado da avenida Boa Viagem, entre a avenida Armindo Moura e a rua Dona Benvinda de Farias, não funcionarão.

Portanto, o ideal é que o público e frequentadores da Orla utilizem transporte coletivo, táxi ou veículo de aplicativo. No caso das pessoas que optarem por fazer uso de carro próprio, é recomendável que utilizem um único veículo para irem em grupo.

Os veículos que saírem de Piedade, Candeias ou de praias do Litoral Sul podem seguir pela Avenida Boa Viagem, entrar à esquerda na avenida Armindo Moura e depois à direita na rua Cosmorama.

Adiante, a opção é seguir pela avenida Marechal Juarez Távora, rua Rio Azul, avenida Desembargador José Neves e avenida Dom João VI, no acesso à via Mangue, ou, à direita, seguindo pela rua Félix de Brito e Melo até a avenida Conselheiro Aguiar.

Outra opção é desviar pela avenida Armindo Moura em direção à Estrada da Batalha e seguir no sentido Afogados.

