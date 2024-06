A- A+

PERNAMBUCO Corrida de Santo Antônio abre inscrições para a sua 1ª edição na cidade do Cabo Corrida será realizada no dia 13 de junho, a partir das 7h

No próximo dia 13 de junho, a cidade do Cabo de Santo Agostino irá sediar a 1ª Corrida de Santo Antônio, evento que conta com o apoio da Prefeitura e irá integrar as celebrações em homenagem ao santo padroeiro do município.

A largada está marcada para as 7h, em frente ao Palácio da Cultura, com previsão de término às 10h. A Secretaria Executiva de Cultura, em parceria com a Menthor Corridas, lidera essa iniciativa que promete reunir atletas e devotos.

Como realizar a inscrição para a corrida?



As inscrições para a corrida serão realizadas de forma online através do link https://www.menthorcorridas.com.br/event-details/1-corrida-de-santo-antonio até o dia 9 de junho. O número máximo de participantes é de 100 pessoas, sem restrição de idade. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário com todos os dados solicitados no site.

O valor da inscrição é de R$ 45, e inclui uma camisa DRY, número de peito, serviço de hidratação e uma medalha de participação. A retirada do kit será realizada no dia da corrida.

O percurso da corrida terá extensão de 5 km, percorrendo ruas do centro do município e vilas. Ao término da corrida, haverá apresentação de atrações culturais da região para divertir os participantes e o público presente.

Veja também

Basquete A um mês do Pré-Olímpico de Basquete, Yago Mateus sofre lesão