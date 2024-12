A- A+

Esportes Corrida de trilha do Project Trail Run acontece nos remanescentes de Mata Atlântica do Recife Com largada no CT do Náutico, inscrições podem ser realizadas pelo site do PTR

A III Etapa do Project Trail Run (PTR) vai ser realizada neste domingo (08), nos remanescentes da Mata Atlântica do Recife, no Bairro da Guabiraba. A largada da corrida de trilha, tradicional do cronograma esportivo de Pernambuco, ocorre no Centro de Treinamento do Náutico, em três horários diferentes, dependendo da distância escolhida pelos atletas, que buscam desafiar habilidades físicas e mentais em meio ao ambiente natural da região.

Para os iniciantes, que optaram pelo circuito mais fácil, de 7 quilômetros - ou 7k, como é usual no mundo das corridas -, a saída está marcada para as 6h45. Um pouco antes, às 6h15, é a vez dos intermediários, que vão percorrer o trajeto de 17k. Às 6h, larga o pessoal que escolheu a distância de 27k.

As inscrições para participar do evento, que associa natureza, aventura e prática esportiva - e propõe uma experiência de superação pessoal e união com outras pessoas -, continuam abertas. Para confirmar a presença, basta acessar o site do PTR e comparecer no dia que promete mais do que uma corrida longe dos asfaltos.

"Nós temos um prazer muito grande não apenas de organizar, mas também de participar das corridas organizadas pelo PTR, com outros amantes de Trail Run. É um dia de festa, de confraternização. A corrida é importante, somos amantes do esporte, mas o todo é essencial. O clima é agradável, com pessoas das mais diversas, todas pensando em encarar mais um desafio e dividir experiências", comentou um dos sócios do PTR, Lucio Poncioni.

Ninguém fica de fora das corridas do PTR. Além dos três circuitos, que atraem homens e mulheres de todos os níveis de prática e idades, as crianças têm lugar cativo. Um percurso está preparado para a gurizada de até 13 anos, proporcionando um exercício prazeroso. Os kits são especiais, e a camisa do evento tem a frase: "Pequenos Campeões". Vale tudo para fazer meninas e meninos deixarem as telas de lado por um momento.

Em dia com a sustentabilidade, a linha de chegada não finaliza o evento. No pós-corrida, ações de preservação em respeito à natureza são realizadas em todas as etapas do PTR. "Banimos os materiais plásticos das nossas corridas de trilha; há limpeza completa e minuciosa do trajeto; além das escolhas conscientes e muito estudadas das etapas para minimizar ao máximo o impacto ambiental", afirmou Lúcio.

SOBRE O PTR - O Project Trail Run é a primeira startup de corrida de aventura do Brasil. A sede fica no Recife, no polo tecnológico do Recife Antigo, no ecossistema Porto Digital, maior iniciativa de tecnologia e inovação do País. Com intuito de celebrar a conexão com a natureza e fortalecer a modalidade, o PTR oferece uma experiência única em corridas em trilhas, com promoção de superação pessoal e união de pessoas com interesses em comum.

SERVIÇO

Dia: 8 de dezembro.

Local: Centro de Treinamento do Náutico, na Guabiraba.

Horário: 6h (27k); 6h15 (17k); e 6h45 (7k).

