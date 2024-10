CPI das Apostas: Kajuru diz que Paquetá e Deolane já foram intimados; Gusttavo Lima pode ser alvo

A- A+

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI das Apostas Esportivas, afirmou que o jogador da Seleção Brasileira de futebol Lucas Paquetá aceitou a intimação para depor ao colegiado sobre um suposto esquema de fraudes. A influenciadora Deolane Bezerra também confirmou que prestará depoimento. Paquetá teria recebido a intimação no hotel em que a Seleção se concentra para a partida contra o Peru, nesta terça-feira, de acordo com o senador. A convocação da influenciadora e do atleta foram aprovados na semana passada, em sessão da CPI.

Paquetá deve ser ouvido na última semana de outubro, por meio de videoconferência, pelo fato de morar na Inglaterra, onde joga no West Ham. Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa Esportes da Sorte, associada ao cantor Gustavo Lima, também foi intimado. De acordo com Kajuru, Gustavo Lima poderá ser intimado futuramente, caso o depoimento do empresário não seja suficiente.

— A CPI buscará materialidade. Chega de depoimentos que jogam palavras ao vento sem provas cabais e irrefutáveis. Quem disser que um resultado de jogo foi estranho, que explique o porquê. Conseguimos intimar o Paquetá e teremos a Deolane. Ainda ouviremos o Darwin. Dependendo do que ele falar, convocaremos o Gusttavo Lima. Da mesma forma, caso o depoimento do Paquetá não seja suficiente, vamos intimar o atleta Luis Henrique, do Botafogo. Embora, ao que parece, ele se envolveu por inocência e obra do Paquetá — disse o parlamentar.

Deolane é investigada na Operação Integration, sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela foi presa no Recife em 4 de setembro, mas já foi liberada para cumprir prisão domiciliar. Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, é investigado na apuração de um suposto caso de manipulação de partidas no Campeonato Inglês.

