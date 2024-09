Com gol de CR7, Al-Nassr vence o Al-Rayyan pela Champions da Ásia

A- A+

O gol mil está cada vez mais próximo. Nesta segunda (29), Cristiano Ronaldo balançou as redes na vitória do Al-Nassr por 2x1 diante do Al-Rayyan, pela Champions da Ásia. Mané também balançou as redes para o time do craque português. O Al-Rayyan marcou o de honra com Róger Guedes, ex-Corinthians.

O Al-Nassr volta a campo no próximo sábado (5), contra o Al-Orobah, em Riade, pela sexta rodada da Liga Saudita. Já o Al-Rayyan enfrenta o Al-Duhail, na sexta-feira (4), pela terceira rodada da Liga das Estrelas do Catar.

