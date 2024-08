Cristiano Ronaldo marca e ajuda Al-Nassr a se classificar para final da Supercopa Saudita

A- A+

Com direito a gol marcado por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Taawon, por 2x0, na tarde desta quarta-feira (14), pela semifinal da Supercopa Saudita.

On to the final! pic.twitter.com/lGpbg1g90g — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 14, 2024

O astro português foi responsável por anotar o segundo tento da equipe na partida. Aos 12 minutos da etapa complementar, o camisa 7 aproveitou passe e finalizou de primeira, no canto do goleiro rival. O primeiro gol da partida foi marcado por Ayman Yahya, ainda no começo do confronto.

Com a classificação à final, o Al-Nassr vai encarar o Al-Hilal, no sábado (17), às 12h. O time dirigido por Jorge Jesus avançou na última terça (13), após eliminar o Al-Ahli, os pênaltis.

