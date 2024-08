A- A+

Futebol Cristiano Ronaldo abre canal no YouTube Em poucas horas, página do português já ultrapassou a marca de dois milhões de inscritos

O astro português Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quarta-feira (21), a criação do seu próprio canal no YouTube. O jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, vai abordar diversos temas na plataforma, entre eles a relação com a família.

The wait is over My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024

Com o título "Estás pronto para descobrir o meu novo canal?", o camisa 7 usou suas redes sociais para anunciar a novidade. Em poucas horas, a página já passou de dois milhões de inscritos.

No lançamento do canal, Cristiano publicou 18 vídeos para seus inscritos. Entre eles, uma conversa com sua esposa, Georgina Rodríguez, sobre suas preferências, além de uma disputa de cobranças de falta com o filho mais velho, Cristiano Jr.

