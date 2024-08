Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez possuem acordo em caso de separação; veja detalhes

A- A+

Um dos casais mais conhecidos do mundo do futebol, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez possuem um acordo em caso de separação.

Segundo o canal TV Guia, de Portugal, cientes dos valores envolvidos no casamento, o jogador e a modelo se protegem para o caso de uma crise acabar com o relacionamento.

Conforme o portal, o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, terá que pagar uma pensão no valor fixo de 100 mil euros (cerca de R$ 605 mil, na cotação atual) por mês a Georgina em caso de separação. Além disso, a mansão do casal em Madri, na Espanha, ficaria com a modelo.

O acordo entre o jogador e a modelo teria sido feito após o nascimento de Alana Martina, filha do casal, em novembro de 2017. Esse contrato, no entanto, só teria validade após o casamento do português com a argentina.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos há oito anos e possuem dois filhos: Alana Martina (6 anos) e Bella Esmeralda (2 anos). O português ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr. (14 anos) e dos gêmeos Eva Maria (7 anos) e Mateo Ronaldo (7 anos).

