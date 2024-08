A- A+

FUTEBOL Juntos no Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez curtem folga em família na Flórida Jogador de futebol uruguaio compartilhou nas redes sociais imagens de lazer com os três filhos e melhores amigos

O Inter Miami deu a Lionel Messi e Luis Suárez a chance de voltarem a jogar juntos depois de três anos. Em janeiro de 2024, o atacante uruguaio desembarcou nos Estados Unidos com a esposa, Sofía Balbi e os três filhos, Delfina, Benjamín e Lautaro, para vestir a camisa 9 do “Las Garzas”.



Além de reencontrar seu melhor amigo e até se tornarem vizinhos , ele também voltou a dividir tempo com Jordi Alba e Sergio Busquets, que foram seus companheiros no FC Barcelona.

Durante os últimos meses, as famílias de Messi e Suárez foram inseparáveis. Eles aproveitaram a noite de Miami, assistiram a um jogo da NBA e incentivaram os filhos nos treinos e jogos na Inter Miami Academy.



Juntos no Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez curtem folga em família na Flórida — Foto: Reprodução/Instagram



Nas últimas horas, o jogador de futebol uruguaio compartilhou nas redes sociais o divertido plano de verão que organizaram na Flórida: navegaram em um iate e desfrutaram de um dia de conversas, drinks e fotos.

“Desfrutando de ótimos momentos com a família e amigos!” escreveu Luis Suárez na última publicação que fez em seu feed do Instagram, onde também mostrou fotos de seu fim de semana na praia com a esposa Sofía Balbi e seus três filhos. Quem também apareceu na publicação foram Lionel Messi e Antonela Roccuzzo.





Luis Suárez e a mulher, Sofía Balbi — Foto: Reprodução/Instagram

Na foto dos “casais”, Suárez, Balbi, Roccuzzo e Messi podiam ser vistos a bordo de um iate. Enquanto vestiam trajes de banho e cada um segurava um drink na mão, elas, que também são amigas muito próximas, exibiam seus biquínis coloridos e óculos escuros.

Os quatro são amigos íntimos há anos e agora mostraram mais uma vez que a amizade permanece intacta. Embora não tenham aparecido nas imagens, com certeza Thiago, Mateo e Ciro, os três filhos do argentino Messi, também gostaram da atividade familiar à beira-mar.





Luis Suárez curte folga em família na Flórida — Foto: Reprodução/Instagram

Este não foi o único passeio de iate que argentinos e uruguaios compartilharam nos últimos tempos. No final de julho, após o término da Copa América, os dois casais foram velejar com Mariana Balbi e seu marido e aproveitaram para passar o dia seguinte à competição esportiva que foi disputada, justamente, nos Estados Unidos e que terminou com nova vitória da seleção argentina.

