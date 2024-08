A- A+

Futebol Internacional Manuel Neuer anuncia aposentadoria da seleção alemã aos 38 anos Jogador venceu Copa do Mundo de 2014 e foi titular no jogo do 7x1 contra o Brasil

O goleiro da Alemanha, Manuel Neuer, vencedor da Copa do Mundo de 2014, anunciou sua aposentadoria do futebol internacional nesta quarta-feira (21).





Aos 38 anos, a estrela do Bayern de Munique jogou 124 partidas pela Alemanha, sendo capitão de sua seleção 61 vezes.

Neuer escreveu nas redes sociais que, embora estivesse tentado a jogar até a Copa do Mundo de 2026, estava "convencido de que agora é o momento certo para dar este passo".

"Depois de longas e intensas conversas com minha família e meus amigos, decidi encerrar minha carreira na Nationalmannschaft. Todos que me conhecem sabem que não foi fácil tomar essa decisão", explicou Neuer, que ainda tem um ano de contrato com o Bayern de Munique, em um vídeo em sua conta no Instagram e por meio de um comunicado.

Na legenda, o goleiro diz: "Obrigado, Alemanha! Adorei usar a camisa da seleção".

