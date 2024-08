A- A+

Futebol Destaque na classificação, Hugo Souza ainda depende de compra para ficar no Corinthians; entenda Goleiro de 25 anos está emprestado pelo Flamengo, mas tem opção de compra no final da temporada

Hugo Souza foi o grande destaque do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, na última terça-feira (21), com três pênaltis defendidos.

Xodó da torcida corintiana, o goleiro de 25 anos, no entanto, ainda não tem futuro garantido no Timão e depende de uma compra para ficar no clube paulista.

Hugo Souza foi anunciado pelo Corinthians no início de julho e chegou por empréstimo, junto ao Flamengo, até o final do ano, com opção de compra no final da temporada.

Contratualmente, o time paulista só pode adquirir o goleiro de maneira definitiva a partir de 1º de outubro e o custo para a operação está definido em 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões, na cotação atual).

O valor estipulado pelo Flamengo já foi atingido somente com as duas classificações decididas pelo goleiro -contra o Bragantino, na Sul-Americana, e Grêmio, na Copa do Brasil.

Logo após a vitória de ontem, Hugo Souza deixou claro que o seu desejo é permanecer no clube paulista, mas não quer se envolver nas negociações.

"Essa parte não é comigo. Deixo para o Fabinho (Soldado), para o presidente (Augusto Melo). São eles que decidem isso. Estou fazendo meu trabalho dentro de campo. Meu desejo todo mundo sabe. É ajudar o Corinthians e fazer história aqui dentro. A decisão é da diretoria e eles vão fazer o que for melhor para o Corinthians e para mim. Minha vontade é permanecer com certeza", disse Hugo Souza na entrevista coletiva.

Quando acertou a contratação de Hugo Souza, o Corinthians buscava acertar com um novo goleiro desde que Cássio foi para o Cruzeiro e Carlos Miguel encaminhou a saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra.



Hugo chegou e logo ganhou a posição, após levar vantagem na disputa com Matheus Donelli, Felipe Longo e Matheus Roger, todos oriundos da base do Timão.

