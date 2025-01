Cruzeiro anuncia contratação de Gabigol, que responde: 'É o cabuloso'

A- A+

O Cruzeiro usou as redes sociais para dar as boas-vindas, no primeiro dia de 2025, ao seu novo reforço: Gabriel Barbosa, o Gabigol, cujo contrato com o Flamengo expirou na véspera. O atleta acertou o vínculo com a nova equipe até 2028.

Depois de muito disse-me-disse, de tentar permanecer no Flamengo e até flertar com a possibilidade de atuar no futebol árabe, o jogador confirmou, assim, sua ida para o futebol de Minas.

"É o cabuloso", escreveu Gabigol nos comentários da publicação da equipe.

Na virada do Ano Novo, Gabigol já havia postado um vídeo em que aparecia vestindo a camisa do time mineiro.

A informação sobre o acerto com o Cruzeiro foi adiantada pelo colunista Lauro Jardim, em 26 de novembro, quando divulgou que a transferência seria a partir de 1º de janeiro de 2025 e que o contrato com o clube mineiro valeria por quatro anos.

Segundo a coluna, a negociação havia sido fechada na sexta-feira, 8 de novembro, num encontro entre Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro; e Junior Pedrozo, empresário do jogador, mas sem a confirmação da assinatura do contrato.

Da parte do Flamengo, as expectativas sobre uma possível permancência no Rubro-negro foram sepultadas minutos antes da cerimônia de posse do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Ao colunista Diogo Dantas, Bap não fez rodeios: “Gabigol já assinou contrato com outro clube”, afirmou o dirigente, descartando qualquer chance de o ídolo ser procurado para renovar pelo grupo que assumia o Flamengo.

