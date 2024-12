A- A+

Futebol Quenianos dominam prova e vencem a São Silvestre 2024 WIlson Too foi o campeão da prova masculina, enquanto Agnes Keino venceu no feminino

Dobradinha queniana nesta terça-feira (31), na São Silvestre 2024. No masculino, Wilson Too foi o vencedor ao completar a prova de 15 km em 44min22s. Joseph Panga, da Tanzânia, ficou em segundo. O melhor brasileiro na disputa foi Johnatas Cruz, que terminou em quarto.

“Quando estamos confiante um dia antes, é sinal de que vai acontecer. Fizemos uma prova mais mental, porque não é fácil. Fui buscando de pouco a pouco. Para um corredor de alto rendimento, às vezes a gente treina muito o físico, mas temos que treinar principalmente a cabeça”, disse Johnatas Cruz, em entrevista à TV Globo.

Na categoria feminina, as quenianas também dominaram. Agnes Keino venceu a prova, com Cynthia Chemweno completando os 15 km em segundo. A brasileira Núbia de Oliveira fechou o pódio com o terceiro lugar.

“Dá para sonhar mais, pode ter certeza. Hoje mostramos a nossa força. Fui terceira colocada e estou muito feliz com o resultado. Eu não cheguei aqui sozinha, tem várias pessoas por trás desse resultado. Hoje cheguei em terceiro lugar, mas podemos sonhar que uma brasileira pode sim ganhar a São Silvestre”, afirmou Núbia.

Veja também

FUTEBOL Chelsea e Manchester United perdem pela 19ª rodada da Premier League