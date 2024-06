"O tempo é o senhor da razão": Cuca divulga nota oficial sobre despedida do Athletico-PR

A- A+

Após deixar o Athletico-PR, nesta segunda-feira, Cuca se pronunciou com uma nota oficial. O treinador surpreendeu a diretoria do rubro-negro ao pedir para deixar o cargo.



A equipe vinha de três empates, todos com gol sofrido já nos acréscimos da etapa final. Apesar de assumir a responsabilidade da decisão, e agradecer os atletas, torcida e funcionários do clube, ele deixou um recado no final do posicionamento, afirmando que "o tempo é o senhor da razão".

A mensagem de Cuca pode ser para o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia. Ele não perdoou Cuca por abandonar o barco no meio da temporada e falou em decepção, além de ter criticado a postura do treinador após o empate em 1 a 1 com o Corinthians.





"Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las! Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu! Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians" publicou o presidente nas redes sociais.

Veja a nota de Cuca





Cuca divulgou uma nota sobre a sua saída do Athletico-PR — Foto: Reprodução

Surpreendidos pelo pedido para sair de Cuca, o Athletico-PR já está se movimentando nos bastidores para trazer um substituto. O nome de Fernando Diniz, demitido do Fluminense nesta segunda-feira, ganhou força e é considerado a grande prioridade do clube para o momento. Petraglia já declarou que gosta muito do treinador e espera conseguir o seu retorno para o CT do Caju, onde trabalhou em 2018.

