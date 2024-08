Sem surpresas no basquete. Nesta terça-feira (06), por mais que tenha feito uma boa atuação, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos pelo placar de 122 a 87 e deu adeus ao torneio olímpico. A partida marcou a despedida de Marcelinho Huertas, lendário armador da seleção.

Como é de característica do atual basquete norte-americano, o Dream Team imprimiu logo cedo um ritmo de jogo repleto de transições, onde são mortais. Antes da metade do primeiro quarto, os americanos já estavam liderando por mais de dez pontos.

No início do segundo quarto, o Brasil entrou um pouco mais agressivo nas tentativas de bolas de três, mas não conseguia encontrar eficiência e assim começou a enxergar o placar ficar mais elástico, chegando na casa dos 20 pontos de diferença. A seleção até chegou a esboçar uma reação por um tempo, mas foi ao intervalo perdendo por 63 a 36.

Na volta do intervalo, a seleção brasileira conseguiu acertar alguns ajustes e passou a atuar um pouco melhor. O aproveitamento de quadra brasileiro melhorou, mas isso tampouco significou que os americanos baixaram a guarda. Mas foi o suficiente para o Brasil poder contar que foi melhor que os americanos durante um quarto inteiro.

O último quarto foi marcado pela rotação dos elencos, em ambos os lados, tornando a partida mais solta. Consequentemente, os Estados Unidos voltaram a ser superiores e fecharam a última parcial na frente, encerrando o jogo no placar de 122 a 87.

Final de jogo! A Seleção Brasileira de Basquete se despede dos Jogos Olímpicos de Paris após a vitória dos Estados Unidos por 87 a 122.



Encerramos nossa participação com uma classificação para as quartas de final e entre as 8 melhores seleções do mundo! pic.twitter.com/J9aSPWLM8g