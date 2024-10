A- A+

TÊNIS Djokovic anuncia que não vai disputar Masters 1000 de Paris-Bercy Sete vezes campeão do torneio parisiense, a última delas no ano passado, o sérvio não explicou o motivo de sua ausência

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, anunciou em mensagem publicada no Instagram nesta quarta-feira (23) que não vai disputar o Masters 1000 de Paris-Bercy, que acontece de 28 de outubro a 3 de novembro.

"Infelizmente não jogarei o Masters 1000 de Paris-Bercy este ano. Peço desculpas a todos que esperavam me ver jogar lá", escreveu Djokovic.

Sete vezes campeão do torneio parisiense, a última delas no ano passado, o sérvio não explicou o motivo de sua ausência, mas afirmou que espera estar de volta no ano que vem.

A temporada 2024 para Djokovic, de 37 anos, parece uma passagem de bastão simbólica para a nova geração do tênis, liderada pelo italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.

Sua grande conquista no ano foi a medalha de ouro olímpica, vencendo Alcaraz na final de agosto em Paris, mas no circuito da ATP não conseguiu nenhum título até aqui, algo que não acontecia desde 2006.

