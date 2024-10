A- A+

TÊNIS Thiago Wild é eliminado na 1ª rodada do ATP 500 de Viena Com a derrota de Wild, tenista brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP, o país fica sem representantes no torneio de Viena

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 78 do mundo, foi eliminado do ATP 500 de Viena na primeira rodada, derrotado pelo russo Karen Khachanov (N.24) nesta quarta-feira (23).

Kachanov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Com a derrota de Wild, tenista brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP, o país fica sem representantes no torneio de Viena.

Também nesta quarta-feira, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e principal cabeça de chave, se tornou o primeiro classificado para as quartas de final, ao bater o americano Marcos Giron (N.48) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5.

Nas quartas, Zverev vai enfrentar o vencedor do duelo entre o italiano Lorenzo Musetti (N.17) e o veterano francês Gael Monfils (N.52).

Por outro lado, o americano Tommy Paul (N.12) foi eliminado do torneio com derrota para seu compatriota Brandon Nakashima (N.38º) por um duplo 6-4.



- Resultados do ATP 500 de Viena:



- Simples masculino - Primeira rodada:

Grigor Dimitrov (BUL) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-4, 7-5

Tomás Machac (CZE) x Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/5), 6-1

Karen Khachanov (RUS) x Thiago Seyboth Wild (BRA) 6-2, 6-4

Brandon Nakashima (EUA) x Tommy Paul (EUA) 6-4, 6-4



- Simples masculino - Segunda rodada:

Alexander Zverev (ALE) x Marcos Giron (EUA) 6-2, 7-5

