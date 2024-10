A- A+

BOTAFOGO X PEÑAROL Varela, do Flamengo, é abordado por policiais em local de confusão causada por torcedores no Peñarol Em nota, o Flamengo afirmou que o jogador foi ao local para retirar amigos da confusão

O lateral-direito do Flamengo, Guillermo Varela, foi abordado por policiais no local da confusão envolvendo torcedores do Penãrol nesta quarta-feira (23), horas antes do confronto diante do Botafogo, pela Libertadores.

As imagens mostram Varela fora do carro, sendo revistado. O jogador foi rapidamente detido durante a confusão, que resultou em mais de 200 prisões no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Torcedores do Flamengo xingando o lateral-direito Varela durante a confusão envolvendo torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro:



"A gente acabou de perder para o Peñarol e tu tá fechando com eles, seu lixo! Seu m****!"



Varela foi liberado em seguida. Em nota, o Flamengo explicou a situação, afirmando que o uruguaio recebeu uma ligação de amigos e foi resgatá-los da confusão.

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz", disse o clube carioca. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e… — Flamengo (@Flamengo) October 23, 2024



Logo em seguida, Varela se pronunciou nas redes sociais e disse que foi abordado por policiais enquanto esperava a chegada de seus amigos.



"Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras!”

