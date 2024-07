Dojô do Compaz Leda Alves recebe competição de Wrestling

A- A+

Em meio à disputa das Olimpíadas de Paris, o torcedor pernambucano terá a oportunidade de conhecer uma modalidade esportiva presente nos Jogos, mas ainda muito pouco conhecida do torcedor brasileiro. Neste final de semana, o dojô do Compaz Leda Alves, no bairro do Pina, receberá a disputa do Wrestling dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) 2024. As lutas estão marcadas para começar às 9h, no sábado (03).

Wrestling é uma das formas mais antigas de competição esportiva, com raízes que remontam à antiguidade. É um esporte de combate que envolve técnicas de agarramento, como quedas, chaves, imobilizações e outros movimentos destinados a controlar ou derrubar o adversário.

Apesar de não ser tão conhecido, a modalidade tem atraído cada ano mais atletas universitários na disputa dos JUPs. Neste ano, mais lutadores, no masculino e no feminino, estarão na disputa pela medalha de ouro e pela vaga para representar Pernambuco nos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs, que neste ano será realizado no Distrito Federal.

Além do Wrestling indoor, os JUPs também promovem o beach wrestling, que é a disputa das lutas na areia. A modalidade também faz parte dos JUBs Praia, quando atletas de todo o país entram na arena em busca do título de melhor do Brasil. Os melhores do Estadual se classificam automaticamente para o Nacional.

Veja também

Olimpíadas Olimpíadas: Evandro e Arthur vencem e avançam para as oitavas do vôlei de praia