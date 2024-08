A- A+

Olimpíadas 2024 Dora Varella tem boa apresentação, mas fica fora do pódio do skate park, em Paris Brasileira ficou na quarta colocação, após brilhar na decisão

Única representante do Brasil na final do skate park feminino, nos Jogos Olímpicos de Paris, Dora Varella ficou no quase. Apesar de brilhar na decisão, a brasileira terminou a disputa na quarta colocação, fora do pódio.

A vencedora da prova foi a australiana Arisa Trew (93.18), enquanto a prata foi para Cocona Hiraki (92.63), do Japão. O bronze ficou com Sky Bronw (92.31), do Reino Unido. Varella teve como maior nota 89.14.

Fim da segunda volta e Dora está em quinto lugar.



Foi para pista e finaliza com um flip GIGANTESCO, para fechar a participação com chave de ouro!



Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade!



Notaço de 89.14, mas não deu… pic.twitter.com/l4VhupTtuU — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2024

Dora Varella na final

Dora iniciou bem a prova em Paris, com uma boa primeira volta. Ela recebeu um 85.06 dos árbitros, nota maior do que a conquistada durante a fase de classificação, e suficiente para terminar a primeira etapa da decisão na terceira posição.

Após uma boa primeira tentativa, a brasileira tentou aumentar sua nota na volta seguinte, mas acabou caindo na reta final do percurso. Assim, sua apresentação foi avaliada em 77.62 pela arbitragem.

Na volta decisiva, a brasileira foi com tudo no intuito de conseguir o pódio, e conseguiu completar sua performance com uma bela apresentação. No entanto, com a nota de 89.14, acabou ficando fora da briga por medalhas.

