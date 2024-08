A- A+

Após as manobras radicais do skate street, que coroaram o Brasil com uma medalha de bronze, conquistada por Rayssa Leal, chegou a vez da disputa do skate park.

Representando o Brasil, na manhã desta terça-feira (6), Dora Varella conseguiu se classificar na oitava posição e garantiu presença na final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Brasil na final do skate park!



Foi com emoção! Dora Varella garantiu vaga na decisão com nota 82.29! A final é logo mais às 12h30 / 17h30 .#JogosOlímpicos #Paris2024 #Skateboarding pic.twitter.com/qU6sEqTSGH — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) August 6, 2024

A brasileira de 23 anos conseguiu como melhor nota um 82.29, na sua segunda volta.

A classificação da jovem tirou a chance de outra brasileira na final. Isadora Pacheco, de 19 anos, ocupava a oitava e última posição de classificação para a final antes das voltas de Dora, com a pontuação de 82.07.

Por ter ficado com a nota menor que Dora, Isadora acabou sendo eliminada.

Isadora Pacheco fica fora da final do skate park. Foto: Franck Fife/ AFP

Outra brasileira também ficou de fora da disputa da final. Raicca Ventura, de 17 anos, terminou a disputa na 12ª posição e se despediu dos jogos.

Raicca Ventura fica fora da final do skate park. Foto: Odd Andersen/AFP

A primeira colocação da disputa ficou com a japonesa Cocona Hiraki. A adolescente de 15 anos conseguiu uma nota 88.07 na classificatória.

A norte-americana Bryce Wettstein fez a segunda melhor pontuação da disputa, com a nota de 85.65. Já o terceiro lugar da classificatória ficou com a japonesa Hinano Kusaki, de 16 anos, que obteve nota de 85.11.

A final do skate park acontece ainda nesta terça, a partir das 12h30.

