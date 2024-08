A- A+

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann deram mais um passo importante rumo à final da canoagem C2 500m. A dupla terminou em primeiro na fase de quartas de final e garantiu a classificação nas semifinais da modalidade.

A prova contou primeiro com uma queimada de largada da dupla angolana formada por Manuel Antonio e Benilson Sanda, obrigando os canoístas e recomeçarem a disputa.

Após o recomeço, a dupla brasileira foi superada pelos franceses Loic Leonard e Adrien Bart e pelos romenos Ilie Sprincean e Oleg Nuta.

Contudo, Isaquias e Jacky sempre se mantiveram próximos aos adversários, e conseguiram realizar a dupla ultrapassagem na reta final da prova.

Os brasileiros fecharam a disputa com o tempo de 1min38s78, melhorando o tempo da fase anterior em quase um segundo.

A dupla romena fechou a prova em segundo com o tempo de 1min40s00 e os franceses ficaram em terceiro com 1min45s24. Ambas as duplas também avançaram de fase.

Isaquias e Jacky disputam a semifinal da canoagem C2 500m na próxima quinta-feira (8), às 6h20.

