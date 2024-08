Esperança de medalha, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann avançam às quartas de final da canoagem

A- A+

Esperança de medalha para o Brasil, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann estrearam na canoagem das Olimpíadas de Paris, na manhã desta terça-feira (6).

A dupla disputou a primeira eliminatória da canoagem C2 500m masculino e garantiu classificação às quartas de final da modalidade.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em 3º lugar e vão para as quartas de final do C2 500m na #canoagem



Por pouco, Isaquias e Jacky não ficaram na segunda posição, que dava direito à classificação direta às semifinais. Os brasileiros acabaram sendo ultrapassados na reta final da prova pela dupla italiana Gabriele Casadei e Carlo Tacchini e fecharam a disputa na terceira posição com o tempo de 1min39s38.

Em segundo, os italianos fecharam a prova com o tempo de 1min39s17. Já a primeira posição da bateria ficou com os russos que disputam as olimpíadas com bandeira neutra, Zakhar Petrov e Alexey Koravashkov, que fizeram o tempo de 1min38s65.

Isaquias e Jacky retornam para disputar as quartas de final ainda na manhã desta terça, às 8h50.

Dono de quatro medalhas nos Jogos Olímpicos, duas de prata e uma de bronze, no Rio 2016, e uma de ouro, em Tóquio 2020, Isaquias Queiroz tenta bater recorde de medalhas nos Jogos de Paris.

O atleta está a uma medalha de igualar o número de subidas ao pódio de Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, com cinco medalhas.

Isaquias tem também como meta agora alcançar Rebeca Andrade. A ginasta brasileira se tornou, nesta segunda (4), a maior medalhista olímpica do Brasil com seis medalhas, ao conquistar o ouro no solo.

Além do C2 500m masculino, Isaquias irá disputar o C1 1000m Masculino, o C2 500m Masculino e o C1 1000m Masculino nos próximos dias.

