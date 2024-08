A- A+

FUTEBOL FEMININO Olimpíada: Brasil e Espanha disputam vaga na final do futebol feminino; veja onde assistir ao vivo Seleção precisará apresentar seu melhor futebol para desbancar uma das favoritas ao pódio

O sonho da terceira medalha olímpica para a seleção brasileira feminina de futebol permanece vivo. Após surpreender ao eliminar o país anfitrião nas quartas de final, o Brasil encara a Espanha pela semifinal nesta terça-feira (6), às 16h (horário de Brasília), no estádio Vélodrome, em Marselha, com sede de revanche e de olho na grande decisão.

As duas equipes se enfrentaram na terceira rodada da fase de grupos da Olimpíada, com a seleção espanhola vencendo por 2x0. Os gols foram anotados por Athenea e Alexia Putellas.

Além da amarga derrota, o Brasil sofreu a perda de Marta justamente contra a Espanha, expulsa após cometer uma falta grave.

Com a suspensão, a camisa 10 ficou fora por dois jogos e só poderá retornar caso a seleção avance para a final ou em uma possível disputa pela medalha de bronze.

Nas quartas de final, o Brasil superou a França por 1x0, enquanto a Espanha garantiu a vaga na semifinal ao vencer a Colômbia por 4x2 na disputa de pênaltis.

Autora do gol contra a seleção francesa, a atacante Gabi Portilho convocou o apoio da torcida brasileira e garantiu que a seleção "irá com tudo" para enfrentar as espanholas.

"É muito difícil chegar até aqui. Passamos por muitas dificuldades. Classificamos para a semifinal e precisamos de apoio. Sabemos que é um campeonato muito difícil, mas vamos até o final. Vamos com tudo para essa revanche contra a Espanha. Vamos em busca desse pódio e dessa medalha de ouro", disse a atacante.

Quem avançar à final enfrentará a seleção vencedora do confronto entre Estados Unidos e Alemanha, que acontece também nesta terça (5), às 13h (horário de Brasília).

Espanha favorita

Atual campeã mundial, a medalha olímpica é uma obsessão para a seleção espanhola, junto ao título da Eurocopa que ainda não foi conquistado. A poderosa equipe europeia poderá contar com Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, as últimas jogadoras eleitas melhores do mundo pela Fifa.

Ausências pesam para o Brasil

Além de Marta, o técnico Arthur Elias terá outro desfalque importante para o duelo contra as espanholas. A lateral-direita Antônia sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda justamente contra a Espanha e está fora da Olimpíada de Paris.

Com os desfalques, a esperança para a classificação está na goleira Lorena. A arqueira já defendeu dois pênaltis nesta Olimpíada - incluindo um contra a França, aos 16 minutos do primeiro tempo -, além de fazer três grandes defesas diante das anfitriãs.

Onde assistir Brasil x Espanha?

A partida entre Brasil x Espanha terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e canal do YouTube da CazéTV (streaming).

Ficha de jogo

Data: 6 de agosto (terça-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, em Marselha

Prováveis escalações:



Brasil: Lorena, Lauren, Tarciane, Rafaelle e Yasmim; Duda Sampaio, Ana Vitória, Jheniffer e Adriana; Kerolin e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

Espanha: Misa Rodríguez, Batlle, Codina, Aleixandri e Carmona; Abelleira, Putellas, Paaralluelo e Athenea; Hermoso e Lucía Garcia. Técnico: Montse Tomé.



