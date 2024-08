Olimpíadas 2024: Brasil vence República Dominicana e avança às semifinais do vôlei feminino

A- A+

O Brasil venceu a República Dominicana, sem dificuldades, por 3 sets a 0 nesta terça-feira (6), e avançou às semifinais das Olimpíadas de Paris-2024.



Com isso, a equipe garantiu vaga na disputa por medalhas, e, caso perca na próxima fase, ainda vai poder duelar pelo bronze.

As brasileiras foram dominantes do início ao fim. Por mais que as dominicanas se defendessem bem, o ataque do Brasil, principalmente nas mãos de Gabi, capitã em dia inspirado, conseguiu abrir vantagem.



O primeiro set teve, ainda, pouca efetividade brasileira nos saques, com muitos erros, e o placar foi mais apertado, com vantagem para o Brasil de 25/22. Nos dois sets seguintes, no entanto, a seleção feminina descolou das dominicanas, e as parciais foram de 25/13 e 25/17.



A equipe comandada por Zé Roberto volta às quadras já nesta quinta-feira (8), para encarar o vencedor de Estados Unidos e Polônia, que duelam pela vaga ainda nesta terça.



No outro lado da chave, a Turquia já está na semifinal, depois de eliminar a China e vai pegar o vencedor de Itália e Sérvia.

