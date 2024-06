A- A+

Futebol "Pelo Palmeiras, Dudu está vendido", afirma Leila Pereira sobre indecisão do atacante No último final de semana, Palmeiras aceitou proposta do Cruzeiro, mas Dudu não assinou por indecisão

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não mediu palavras para falar sobre a saída de Dudu para o Cruzeiro. Em entrevista ao SporTV, a mandatária alviverde enfatizou que o ciclo do camisa 7 chegou ao fim no time paulista e cobrou que o atacante honre a palavra com os dois clubes.

"Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar, o contrato vai até 2025", afirmou Leila.

No último final de semana, o Palmeiras aceitou a proposta de US$ 4 milhões (R$ 21 milhões na cotação atual) do Cruzeiro por Dudu. No entanto, o atleta ficou indeciso e acabou não assinando a ida para a Raposa.

"Ele tem o direito, mas eu não gostaria que isso acontecesse (desistência). Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um que se encerra. Tivemos momentos lindos e acredito que chegou ao fim o ciclo do Dudu no Palmeiras", falou a dirigente.

Dudu já queria deixar Palmeiras

Ainda segundo Leila Pereira, Dudu quem procurou o Palmeiras pedindo para deixar o clube.

"Vou ser transparente e falar a verdade. Há uns 25 dias, nosso diretor de futebol Anderson Barros me procurou e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro, que ele ficou balançado. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo (Alexandre) Mattos", enfatizou.

"Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou com o Abel. Quem pediu para sair foi o jogador", seguiu.

