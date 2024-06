A- A+

ESPORTES Chael Sonnen, rival de Anderson Silva, assiste a Palmeiras x Vasco, no Allianz Chael Sonnen enfrenta Anderson Silva em São Paulo, no sábado

Leia também

• Acusado de lavagem de dinheiro: quem é Chael Sonnen, adversário de Anderson Silva em luta no Brasil

O americano Chael Sonnen tem um desafio de peso neste sábado, quando enfrenta o eterno rival Anderson Silva em luta de boxe em São Paulo, no Spaten Fight Night.



Dois dias antes, ele aproveitou a estadia no Brasil para curtir uma noite de futebol.

CHAEL SONNEN no meio da rapaziada curtindo o pré e o jogo no Allianz Parque enquanto tem uma luta daqui a 2 dias kkkkkkkkkkkkkkk



muito aleatório pic.twitter.com/rtGBPxP0cV — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2024

O ex-UFC foi visto em um dos camarotes do Allianz Parque nesta quinta-feira, onde assiste a Palmeiras x Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão.

Antes da partida, o americano atendeu pedidos de fotos de torcedores nos arredores do estádio. Sonnen vestiu a camisa do Palmeiras e exibiu a bandeira do clube.

Veja também

FUTEBOL Campeonato Pernambucano Sub-20: segunda fase do Estadual começa nesta sexta (14); veja confrontos