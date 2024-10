A- A+

AMBIÇÃO É oficial: 'Imperador do luxo' vai comprar time de Paris e 'inaugurar' clássico contra PSG Holding de Bernard Arnault está em 'negociações exclusivas' para parceria com Red Bull

A holding familiar do homem mais rico de França, o magnata do luxo Bernard Arnault, anunciou nesta quinta-feira (17) que entrou em “negociações exclusivas” para adquirir uma participação maioritária no Paris FC, atual líder da segunda divisão francesa do futebol.

A família Arnault, proprietária do gigante do luxo LVMH, pretende deter 55% do clube parisiense, enquanto a empresa Red Bull controlaria 15% com uma participação minoritária, indicou uma fonte familiarizada com as negociações.

O atual presidente do PFC, o empresário Pierre Ferracci, de 72 anos, manteria 30% do capital até 2027, quando transferiria seu patrimônio para a holding Agache, da família Arnault, que passaria a deter 85% do clube, de acordo com essas fontes.

Se a operação for concluída, a capital da França poderá ter um verdadeiro clássico de futebol entre o PFC e o todo-poderoso Paris Saint-Germain (PSG), como já há em todas as grandes capitais europeias.

"Com a chegada de Agache como acionista maioritário do clube, este mudará de dimensão e aspirará a novos sucessos", segundo um comunicado da holding, para quem esta “ambição” se aplica tanto às seleções masculinas como às femininas (a última, já na primeira divisão).

Veja também

BASQUETE 1.006 dias fora das quadras: Lonzo Ball volta a atuar após grave lesão e receber menisco de cadáver