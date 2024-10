A- A+

BASQUETE 1.006 dias fora das quadras: Lonzo Ball volta a atuar após grave lesão e receber menisco de cadáver Armador dos Chicago Bulls passou por um aloenxerto no joelho esquerdo

A ex-promessa da NBA e o mais velho dos irmãos Ball, Lonzo retornou as quadras da NBA após 1.006 dias afastado por uma lesão no joelho esquerdo. O armador dos Chicago Bulls passou por uma longa recuperação após receber o menisco de um cadáver para substituir sua cartilagem. Ele saiu do banco na partida de pré-temporada da NBA contra os Minnesota Timberwolves, na noite dessa quarta-feira (17).

Lonzo foi draftado pelos Los Angeles Lakers na segunda posição da classe de 2017. No ano seguinte, foi eleito para o segundo quinteto ideal entre calouros da NBA. Ele tem contrato com os Bulls até o fim da temporada 2024/2025. Ele é filho do polêmico LaVar Ball e irmão de LaMelo Ball (que foi draftado posteriormente pelo Charlotte Hornets). O armador marcou 10 pontos e converteu quatro de seis chutes em 15 minutos em quadra.

Em entrevista ao podcast "What An Experience Show" em março desse ano, Lonzo contou detalhes sobre a sua recuperação.

"Para simplificar a história, tudo começou com um rompimento no menisco. Começou nos Lakers, quando rompeu pela primeira vez. Aconteceu de novo outras vezes até chegar num ponto em que não havia mais menisco. O osso estava raspando em outro osso. A cartilagem se foi e os ossos estavam uma bagunça. Então tive que receber um menisco novo de um doador, passar por um enxerto ósseo e colocaram uma nova cartilagem também. Agora estou curado e voltando para as quadras", comentou o atleta.

O jogador fala em "doador", mas quando passou pela cirurgia, no ano passado, a imprensa americana noticiou que se tratava de um cadáver. A técnica médica, chamada de aloenxerto, tem precedentes até no esporte brasileiro: em 2014, quando atuava pelo Vasco, o ex-atacante Éder Luís também recebeu menisco de um cadáver no joelho direito, para tratar uma lesão crônica. Ele atuou por mais seis anos depois da cirurgia.



Lonzo Ball is officially back.



10 points | 4-6 FG | 2 threes | 15 minutes pic.twitter.com/CUaEx2mX3x — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 17, 2024

Veja também

AMBIÇÃO É oficial: 'Imperador do luxo' vai comprar time de Paris e 'inaugurar' clássico contra PSG