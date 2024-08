Cantor Ed Sheeran compra fatia de time da Premier League

A- A+

De volta à elite do Campeonato Inglês após 22 anos, o modesto Ipswich ganhou um reforço de peso fora dos gramados. O cantor Ed Sheeran, famoso torcedor do modesto time inglês, comprou uma pequena fatia do clube, de 1,4%, por um valor não divulgado.

Torcedor mais famoso do clube, o cantor já era patrocinador tanto do time masculino quanto do feminino desde 2021. Com o novo status, ele poderá ter assento no camarote executivo do estádio Portman Road nesta temporada.



"Estou realmente animado por ter comprado uma pequena porcentagem do clube de futebol da minha cidade natal. É o sonho de qualquer torcedor de futebol ser dono do clube que apoia, e me sinto muito grato por esta oportunidade", declarou o cantor.





Presença constante no estádio, Sheeran está acostumado a demonstrar publicamente sua paixão pelo clube do coração. Ele até participou do vídeo de divulgação da nova temporada do Inglês ao dirigir um trator, numa referência direita ao apelido dos torcedores do Ipswich, "Os Garotos dos Tratores", em razão da localização do clube numa região agrícola da Inglaterra.



O Ipswich está de volta à elite do Campeonato Inglês pela primeira vez desde 2002 e abre sua temporada em casa contra o Liverpool no sábado (17).

