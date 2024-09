Com lesão na coxa, Éder Militão é cortado da Seleção

A- A+

Mais um jogador foi cortado da Seleção Brasileira. Após o lateral-direito Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro, foi a vez do zagueiro Éder Militão deixar o grupo que enfrenta Equador, sexta (6), no Couto Pereira, e Paraguai, no Defensores del Chaco, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Militão reclamou de dor muscular na coxa direita após o treino na quarta-feira (4) no Centro de Treinamento do Athletico.

Nesta quinta-feira (5), o departamento médico da CBF realizou exame clínico e ressonância magnética no atleta, constatando uma pequena lesão muscular na coxa direita. Não foi informado se outro jogador será convocado para o lugar do defensor.

