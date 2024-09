A- A+

Futebol Pedro sofre lesão no joelho e é cortado da Seleção Brasileira Centroavante rompeu ligamento cruzado anterior logo no começo do trabalho tático desta quarta (4), nos preparativos para jogo contra o Equador na sexta-feira, às 22h, no Couto Pereira

O atacante Pedro foi cortado da Seleção Brasileira. Nesta quarta (4), o centroavante do Flamengo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante treinamento no CT do Caju, em Curitiba.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que entrou em contato com o Flamengo comunicando sobre a lesão, após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética. O jogador seguirá tratamento na equipe carioca. Não foi indicado substituto para a vaga de Pedro.

O Brasil entra em campo na sexta (6), contra o Equador, às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Na terça (10), o duelo será diante do Paraguai, às 21h30, no Defensores del Chaco.

Sem Pedro, o técnico Dorival Júnior armou a Seleção Brasileira com Alisson; Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick.

O Brasil é o atual sexto colocado das Eliminatórias, com sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O Equador está logo acima, em quinto, com oito pontos.

