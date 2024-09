A- A+

Entretenimento adulto Ex-seleção brasileira, Douglas Costa abre conta no Only Fans Perfil foi confirmado em nota pelo atual clube do atleta, o The Sydney Morning Herald

Recém-chegado ao Sydney FC, Douglas Costa decidiu abrir uma conta no Only Fans. O perfil foi confirmado em nota do próprio clube ao The Sydney Morning Herald, na mais recente aposta da rede social famosa para alçar voos entre estrelas do esporte.

Conhecida pelas publicações de entretenimento adulto, o Only Fans tem tentado diversificar a plataforma para disputar espaço entre criadores de conteúdo com rivais com o YouTube e o TikTok.

O jogador de 33 anos acertou com o Sydney FC após rescindir seu contrato com o Fluminense. Ele foi recebido com festa no Aeroporto Internacional de Sydney neste sábado.

O jogador chegou desembarcou na Austrália para assinar seu contrato e foi recebido pelos torcedores de seu novo clube. Douglas Costa atendeu os pedidos de fotos e autógrafos no aeroporto e aproveitou para se ambientar no Sydney FC, usando o boné e o cachecol do time australiano.

Douglas Costa chegou em janeiro deste ano ao Fluminense, mas não conseguiu desempenhar o seu bom futebol, vivido nos tempos de Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus. No time carioca, o atacante fez 22 partidas, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência.

O último jogo de Douglas Costa com a camisa tricolor foi contra o Criciúma, no dia 11 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, quando entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Ele conquistou o título da Recopa Sul-Americana de 2024 no time das Laranjeiras.

Douglas Costa tinha um contrato de produtividade com o Fluminense. O jogador chegou ao clube após uma ligação de Fernando Diniz, então treinador tricolor, quando estava prestes a acertar a sua ida para o futebol turco. Douglas aceitou reduzir salários para se adequar a realidade do Fluminense e por conta disso, a rescisão a ser paga tende a não ser com altos valores para o clube.

Veja também

NFL Atleta da NFL pede desculpas por dizer que tem medo de jogar no Brasil por 'alta criminalidade'