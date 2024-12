Em carta de retrospecto da carreira, Nadal revela 'lição' que levou do tio aos 12 anos

A- A+

Aposentado desde novembro, quando foi eliminado com a Espanha da Copa Davis, Rafael Nadal decidiu compartilhar com os seguidores as primeiras reflexões do adeus ao tênis. O espanhol publicou uma carta na plataforma The Players Tribune em que faz um retrospecto das mais de duas décadas de carreira, que lhe renderam 22 títulos de Grand Slam e dois ouros olímpicos.

Na carta, Nadal cita detalhes de sua infância e passagens do início da carreira. Ele deu destaque a uma "lição" que aprendeu ainda jovem e ainda hoje carrega "na mente". O ex-tenista disse que, aos 12 anos, decidiu certa vez ir pescar em vez de ir treinar — no dia seguinte, perdeu a partida.

"Lembro que, a caminho de casa, estava chorando no carro. O meu tio, que desde muito jovem teve uma grande influência em mim e que me fez apaixonar pelo ténis, me disse: 'Está tudo bem, está tudo bem. É apenas uma partida de tênis. Não chore agora, não adianta. Se você quiser pescar, você pode pescar. Mas então vai perder. Quer ganhar? Se você quiser vencer, o que vem primeiro vem primeiro. Foi uma lição muito importante para mim", afirmou ele.

Nadal destacou que, se as pessoas o veem como perfeccionista, foi "por aquele chamado interior" que sentiu no carro, na volta para casa.

"Aquela voz nunca me abandonou. Um dia poderia estar no mar, mas hoje e amanhã tinha que treinar", recordou.

O ex-tenista também citou a fase em que, aos 17 anos, sofreu uma lesão e ouviu que "provavelmente nunca mais voltaria a jogar tênis profissional".

"Passei muitos dias em casa chorando, mas foi uma grande lição de humildade. Tive a sorte de ter uma família que sempre esteve e está muito próxima de mim em tudo, e principalmente do meu pai, a verdadeira influência que tive na minha vida, que sempre foi muito positivo", relembrou.

O espanhol ainda recordou seus melhores momentos em quadra. Citou algumas de suas grandes conquistas, como a Copa Davis de 2004, Roland Garros de 2005 e Wimbledon de 2008, além do seu primeiro US Open, quando completou o círculo dos torneios Grand Slam.

"Eu não me esqueço de torneios como Madri e Barcelona, no meu país, Indian Wells, Miami ou Cincinnati, onde alcancei o número 1 no ranking ATP pela primeira vez", citou.

