Às vésperas de último torneio da carreira, Nadal faz 'ponto mágico' em sessão de treino; veja vídeo

Um dos maiores tenistas de todos os tempos, Rafael Nadal se despedirá do tênis após o torneio da Copa Davis. Ele anunciou a aposentadoria no mês passado depois de conviver com problemas físicos ao longo da carreira. Apesar de o fim estar cada vez mais perto, o espanhol segue impressionando com "pontos mágicos" nas quadras.



A comissão técnica da Espanha confirmou que Nadal jogará simples contra o holandês Botic Van de Zandschulp, nesta terça-feira (19), às 13h (de Brasília). Com novo formato desde 2019, a Copa Davis reúne os oito melhores países no conhecido "Final 8", em formato eliminatório.

Com Nadal entre os convocados, a Espanha fará duelo com a Holanda, que derrotou o Brasil na fase anterior, no que pode ser a partida de despedida do espanhol.

Apesar de Nadal ser considerado o maior tenista de todos tempos no saibro, não à toa conquistou 14 Roland Garros, os jogos da Copa Davis serão disputados em quadras cobertas e duras. A definição dos confrontos acontece em melhor de três partidas — duas de simples e uma de duplas —, que ocorrem no mesmo dia.

As semifinais serão disputadas em 22 e 23 de novembro, enquanto a final será no dia 24 do mesmo mês. No ano passado, o título ficou com os italianos em vitória sobre os australianos.

