Em dia inspirado de Richard, Náutico fica apenas no empate com o Ceará

O Náutico não tem conseguido fazer valer a força dos Aflitos na Copa do Nordeste. Depois da derrota por 1x0 para o Botafogo-PB, o Timbu voltou a tropeçar em casa, agora no empate em 0x0 com o Ceará, nesta quarta (14). Richard foi o algoz dos alvirrubros, com uma série de defesas impressionantes. Com o resultado, os pernambucanos estão em segundo no Grupo B, com quatro pontos, mas podem perder algumas colocações ao término da rodada.



Vagner e Richard disputaram no primeiro tempo para ver quem fazia mais milagres para os respectivos times. O goleiro do Náutico começou com a vantagem, protagonizando duas grandes defesas em finalizações de Barceló e Saulo Mineiro. O do Ceará não ficou atrás, fechando o gol nos chutes de Leandro Barcia - que ainda acertou o travessão - e de Júlio César.



Travessão como inimigo



O zagueiro Robson Reis era um dos mais inseguros do Náutico, errando muito no tempo de bola e nas tentativas de desarme. Ainda assim, no final do primeiro tempo, foi o defensor quem quase virou o herói da noite. Após escanteio, o camisa 37 subiu alto e cabeceou, acertando o travessão (novamente o inimigo alvirrubro). No rebote, Paulo Sérgio mandou por cima.



No desejo de melhorar a pontaria, o Náutico passou a ter mais preciosismo antes de finalizar. Decisão que por vezes fez o time desperdiçar boas chances de arriscar contra o gol de Richard.



Aos 28, após cruzamento, a bola passou por todo mundo na área e encontrou Rafael Vaz livre de marcação. O zagueiro pegou de primeira, mas parou em uma defesa espetacular de Richard. Dez minutos depois, o camisa 1 operou outro milagre. Thalissinho recebeu passe pela esquerda, saiu na cara do gol, mas a finalização esbarrou no goleiro do Ceará.



A insistência dos alvirrubros não foi premiada com um gol. Melhor no jogo, o Náutico esbarrou na grande atuação de Richard e segue sem vencer como mandante no Nordestão.

Ficha técnica

Náutico 0

Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Robson Reis (Guilherme Matos) e Luiz Paulo; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan (Thalissinho); Leandro Barcia (Kauan Santos), Júlio César (Evandro) e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal



Ceará 0

Richard; Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer (Boateng), Caio Rafael (Jotavê) e Léo Rafael (Steven); Janderson, Saulo Mineiro (João Vitor) e Facundo Barceló (Pablo). Técnico: Vagner Mancini.



Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão(MA). Assistentes: Elson Araújo da Silva (MA); Rafael Costa Pinheiro (MA); Hugo Soares Dias (PE).

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Marco Antônio, Rafael Vaz (N); Richard, Paulo Vitor, Steven, Janderson (C)

Público 6.008 torcedores

Renda R$ 97.199,00

