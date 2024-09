A- A+

Homenagem Em homenagem a Izquierdo, Nacional-URU não usará mais camisa 3 até final do ano Clube fará uma série de tributos na primeira partida desde o falecimento do jogador

O Nacional-URU decidiu não usar mais a camisa 3, que pertencia a Juan Izquierdo, até o final deste ano.

O jogador faleceu, no dia 27 de setembro, após passar mal no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela Libertadores.

O clube uruguaio prepara uma série de homenagens ao defensor na partida contra o Liverpool-URU, neste domingo.

O duelo será o primeiro desde a morte do atleta.

Os times entrarão em campo com roupas em homenagem a Izquierdo, segundo o secretário do Nacional-URU, Pablo Durán, à rádio uruguaia Carve Deportiva.

O dirigente fez questão de ressaltar que o pedido partiu do elenco da equipe.

Além disso, os jogadores do clube usarão um uniforme especial nesse jogo, com a frase "Forever Juan" (Juan para sempre) estampada no peito, que ficará presente na camisa no restante da temporada.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

O jogador deu entrada no Hospital Albert Einstein na noite da quinta-feira, dia 22 de agosto, após sofrer uuma arritmiacardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores. Izquierdo foi rapidamente atendido pela equipe médica no MorumBIS e foi conduzido prontamente ao hospital.

Segundo o comunicado, o atleta de 27 anos deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Desde então, Izquierdo permaneceu no CTI do Albert Einstein, sedado e em ventilação mecânica e sob cuidados neurológicos.

No domingo, dia 25 de agosto, o hospital divulgou que o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, citando uma “progressão do comprometimento cerebral” e “aumento de pressão intracraniana”.

Ele faleceu na noite da última terça-feira e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a causa da morte em um boletim médico: morte encefálica.

