Endrick e Gabrielly Miranda anunciam casamento: 'O que Deus uniu, ninguém separa'

A- A+

O jogador de futebol Endrick e a influenciadora Gabriely Miranda surpreenderam os fãs nesta segunda-feira (16) ao posarem com alianças e anunciarem que estão casados.

Os dois publicaram imagens com um versículo bíblico na legenda e um emoji de anel de noivado.





A publicação indica uma nova fase no relacionamento do casal, que começou a namorar após uma aposta entre amigos e viveu recentemente um "climão" com Cíntia Ramos, mãe do atleta, que apontou ser contra um casamento no momento em que o filho começaria a jogar na Europa, pelo Real Madrid.

Gabriely Miranda ficou no centro de uma polêmica com a sogra após participação no "Conversa com Bial". Durante o programa, a modelo deixou no ar a sua ida à Europa ao lado do atleta. Cíntia Ramos opinou sobre o futuro do relacionamento do filho e protagonizou climão com a nora.

Depois, Cíntia compartilhou uma foto da família ao lado do apresentador Pedro Bial no Instagram e cortou a influenciadora. Nos comentários da publicação, os usuários dividiram opiniões, com alguns criticando e outros a apoiando.

Em entrevista recente, Endrick deu detalhes sobre o início de seu relacionamento com a modelo e estudante de nutrição Gabriely Miranda. Os dois foram os convidados do podcast "PodDelas" e contaram várias histórias sobre a relação, inclusive como se conheceram, planos de casamento e o contrato de namoro que mantém desde que oficializaram o status em outubro do ano passado.

Às apresentadoras Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, o atleta disse que a aproximação com a namorada se deu, inicialmente, por conta de um aposta entre amigos.

Palmeirense, Gabriely contou que já conhecia Endrick antes das investidas amorosas do atacante.

"Eu já seguia ele e outros jogadores do Palmeiras [nas redes sociais]. E sempre comentava [nos posts] quando ele fazia um gol ou comemoração. Até que ele começou a me seguir por conta de um amigo em comum", relembrou Gabriely.

Endrick, por sua vez, disse que conheceu a universitária por meio de um amigo em comum deles, que o aconselhou a ir atrás de Gabriely, já que ela se encaixava nas características que ele procurava em uma mulher.

"Eu falava para os meu amigos do que eu gostava em uma menina. O [cabelo] loiro, o olho azul", revelou. "Eu tenho uma menina aqui. Vou te falar, ela é difícil", relatou o atleta sobre a conversa que teve com o colega antes do primeiro contato com a influenciadora digital.

"Aí ele [amigo] falou 'duvido você pegar'. Então, ela virou uma aposta no começo de tudo. Eu falei 'eu vou conseguir'. Ela já me seguia. Mas eu era moleque, tinha 16 anos na época", brincou o jogador de 17 anos.

"Se eu soubesse disso, ele ia morrer. Eu nunca ia ficar", brincou a modelo de 21 anos. "E ele ficava 'quer ir ao jogo?'. E eu falava 'não estou fazendo nada, vou, né?!'. Eu ia ao jogo, mandava uma foto, agradecia e acabou. Era isso", complementou a modelo.

Quem é a namorada de Endrick?

Gabriely Miranda tem 21 anos e estuda nutrição na faculdade. Ela e Endrick oficializaram namoro em outubro do ano passado. A jovem já posou para diversas lojas de roupas, acessórios e marcas famosas de joias. Além disso, também estampa propagandas de cosméticos e produtos de cabelo.

Atualmente, a influenciadora digital acumula milhares de seguidores em seu perfil no Instagram, espaço em que compartilha fotos de viagens e dos trabalhos como modelo. A estudante já era conhecida nas redes sociais antes do relacionamento com Endrick, mas viu os holofotes aumentarem desde que assumiu namoro com o atleta.

Veja também

Briga de torcidas Clássico entre Flamengo e Vasco tem mais de 30 torcedores presos no Rio