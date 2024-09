A- A+

Futebol Internacional Vini Jr. e Mbappé marcam de pênalti, e Real Madrid vence Real Sociedad no Espanhol Com o resultado, os Merengues estão a um ponto do líder Barcelona, que joga neste domingo (15)

Dois gols de pênalti de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no segundo tempo deram a vitória ao Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 0 neste sábado (14), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o time do técnico Carlo Ancelotti se mantém em segundo na tabela, com apenas um ponto atrás do líder Barcelona, que no domingo (14) visita o Girona.

Mais cedo, o Villarreal venceu o Mallorca por 2 a 1 e subiu para a quarta posição com 11 pontos.

Por sua vez, o Sevilla conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao bater por 1 a 0 o Getafe, que segue sem vencer e passará a semana na zona de rebaixamento.

E depois de um início difícil, o recém-promovido Espanyol (7º) parece estar se adaptando à primeira divisão ao somar três pontos com a vitória por 3 a 2 sobre o Alavés, a segunda da equipe.

