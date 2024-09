A- A+

Futebol Internacional Bayern atropela Kiel e se isola na liderança do Campeonato Alemão Harry Kane foi o destaque da partida e marcou um hat-trick pelos Bávaros

O Bayern de Munique atropelou o recém-promovido Holstein Kiel por 6 a 1 neste sábado (14) e assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão com três vitórias em três rodadas.

O Gigante da Baviera está na ponta da tabela com nove pontos, dois à frente do Borussia Dortmund e do Leipzig.

O protagonista do jogo em Kiel foi o atacante inglês Harry Kane, autor de hat-trick (7', 43' e 90'+1 de pênalti).

Também marcaram para o Bayern Jamal Musiala (1'), Nicolai Remberg (13' contra) e Michael Olise (65').

Ainda sem pontuar, o Holstein Kiel é o lanterna do campeonato, com três gols marcados e 11 sofridos até aqui, um balanço exatamente oposto ao do Bayern, que marcou 11 gols e sofreu três.

Leverkusen volta a vencer; Leipzig tropeça

Mais cedo, o Bayer Leverkusen (5º), atual campeão, se recuperou ao visitar o Hoffenheim (12º) e golear por 4 a 1 e chegou aos seis pontos.

Já o RB Leipzig, que vinha de vitória justamente sobre o Leverkusen, não passou de um empate sem gols em casa contra o Union Berlin (8º), e soma sete pontos.

Outros resultados

Freiburg 2x1 Bochum

Wolfsburg 1x2 Eintracht Frankfurt

Mönchengladbach 1x3 Stuttgart



