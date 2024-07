Espanha x Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo o duelo da Eurocopa

A- A+

O duelo de seleções tricampeões continentais marca a abertura das quartas de final da Eurocopa. Espanha e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 13h (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha.

Campanha de favorita



A Fúria chega às quartas de final com 100% de aproveitamento após vencer Croácia, Itália e Albânia na fase de grupos e terminar em primeiro lugar no grupo B, com nove pontos. Nas oitavas de final, a Espanha eliminou a Geórgia com uma goleada de 4 a 1.

Para a decisão desta sexta (5), a Espanha poderá contar com a habilidade de Pedri e Rodri, além da joia Yamal, o atacante de 16 anos que despontou como grande destaque na ponta direita.

Seleção espanhola durante último treino antes das quartas de final da Eurocopa. Foto: Reprodução/X/@SEFutbol

Mannschaft na busca pelo tetra



Líder do grupo A, a Alemanha chegou às quartas de final após golear a Escócia na estreia por 5 a 1, vencer a Hungria e empatar com a Suíça na terceira rodada. Nas oitavas, a seleção alemã desbancou a Dinamarca e avançou de fase.

Destaque da seleção alemã com três gols marcados na Euro, o meia Jamal Musiala será peça importante para o duelo contra a Espanha.

Porém, os holofotes desta sexta (5) estarão voltados para Toni Kroos. Aos 34 anos, o meia anunciou que esta será a sua última Eurocopa, podendo se despedir antecipadamente da competição caso seja eliminado pela seleção espanhola.



Retrospecto



Ao longo da história, as seleções já se enfrentaram 26 vezes, incluindo partidas na Eurocopa, Copa do Mundo, amistosos, eliminatórias da Euro e Nations League.

São oito vitórias para a Alemanha, nove triunfos para a Espanha e nove empates entre as equipes.

Pela Eurocopa, Espanha e Alemanha protagonizaram uma final em 2008. Na ocasião, a seleção espanhola venceu por 1 a 0 e conquistou o título continental.

As seleções se enfrentaram outras duas vezes na competição, com uma vitória para cada lado.

Onde assistir a partida entre Espanha x Alemanha?

O duelo entre Espanha x Alemanha pelas quartas de final da Eurocopa terá transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada).

Confira as prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Tah, Antonio Rüdiger e David Raum; Toni Kroos e Robert Andrich; Joshua Musiala, Ilkay Gündogan e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

