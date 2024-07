Polícia alemã investiga vídeo em que torcedor é agredido por segurança da Eurocopa; veja

A- A+

Autoridades alemãs iniciaram investigações sobre um vídeo gravado durante uma partida da Eurocopa entre Portugal e Eslovênia, em que funcionários do campeonato aparecem agredindo um torcedor com chutes e socos dentro do estádio.

As imagens repercutiram na imprensa portuguesa. No X, antigo Twitter, a polícia de Frankfurt publicou que está "cientes dos fatos" e que iniciou "as investigações apropriadas".

Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8 — Record (@Record_Portugal) July 2, 2024

Em nota, a Uefa reconheceu o incidente e confirmou a investigação. "A Uefa está ciente de um incidente que ocorreu entre os seguranças e um torcedor no jogo entre Portugal e Eslovênia e condena qualquer comportamento violento", esclarece a nota.







"O incidente no vídeo agora é objeto de uma investigação policial. A Uefa não está em posição de comentar mais até que a investigação seja concluída", conclui.

A vitória de Portugal na partida garantiu ao time uma vaga nas quartas de finais da Eurocopa, que será disputada contra a França nesta sexta-feira.

A Uefa tem enfrentado crises à segurança do campeonato, após torcedores invadirem o campo para tirar fotos com Cristiano Ronaldo durante a partida contra a Turquia.

