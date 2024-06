A- A+

FUTEBOL Torcedor do Colo-Colo morre durante confusão antes de amistoso no Chile, e partida é suspensa Chilenos lançaram bombas sonoras e fogos de artifício contra visitantes; promotor disse que acontecimentos não teriam relação com a morte do torcedor

Um torcedor do Colo-Colo morreu em Santiago, no Chile, na noite desta quarta-feira após um ataque que teria recebido de outros torcedores antes de um amistoso de futebol contra o Universitario, do Peru.



De acordo com o promotor chileno Francisco Morales, “momentos antes da partida entre o Colo-Colo e um clube peruano, um grupo indeterminado de torcedores, aparentemente do clube da Universidade de Lima, atacou um torcedor do Colo-Colo”.

ATAQUE COBARDE DE DELINCUENTES DE @ColoColo



O ataque teria ocorrido pouco antes das 20h locais (19h em Brasília), mas não se conhecem mais detalhes sobre a vítima.





O amistoso entre Colo-Colo e Universitario, os dois times mais populares do Chile e do Peru, foi disputado no Estádio Monumental de Santiago, mas foi suspenso no segundo tempo por questões de segurança.

Segundo a imprensa local, torcedores chilenos lançaram bombas sonoras e fogos de artifício contra os torcedores visitantes, fazendo com que o árbitro suspendesse a partida aos 63 minutos.

O promotor esclareceu que esses acontecimentos não teriam relação com a morte do torcedor. Nem o Colo-Colo nem o Universitario comentaram nenhum dos incidentes.

