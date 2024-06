Eurocopa 2024: Torcedor pula da arquibancada e quase atinge Cristiano Ronaldo; veja vídeo

A- A+

Após a vitória da Geórgia sobre Portugal, nessa quarta-feira (26), pela terceira rodada do Grupo F da Eurocopa 2024, um torcedor, na tentativa de falar com Cristiano Ronaldo, pulou da arquibancada para ir de encontro com seu ídolo.

Contudo, os seguranças do craque português impediram do homem chegar perto de CR7.

A tentativa de chegar perto de Cristiano Ronaldo foi tão perigosa, que o torcedor quase atingiu o craque português.

Security with a last moment lunge to stop a fan getting to Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/hCDy0jeGRe — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2024

Ao descer as escadas para o vestiário do estádio, o camisa 7 de Portugal se assustou com a situação e o acidente só foi evitado por conta dos seguranças que estavam ao redor do atacante.

Mesmo com a derrota, Portugal se classificou para as oitavas de final da Eurocopa em primeiro do grupo. Na próxima fase, a equipe enfrenta a Eslovênia — o confronto acontece na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília).

A Geórgia também avançou de fase e vai jogar contra a Espanha, no domingo, às 16h (de Brasília).

