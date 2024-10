A- A+

LIBERTADORES Como é o estádio do Independiente, que pode ser nova sede da final da Libertadores A casa do Independiente tem capacidade para 42 mil torcedores, aproximadamente a metade da capacidade do Monumental

Após a eliminação do River Plate na semifinal da Libertadores, na última terça-feira, o local da final da competição pode ser alterado. Segundo a Rádio Mitre, da Argentina, a sede do confronto do dia 30 de novembro pode sair do Estádio Monumental de Núñez e ser realizada no Estádio Libertadores da América, do Independiente.

O estádio que pode se tornar a sede da final fica localizado em Avellaneda, em Buenos Aires, na área metropolitana da Grande Buenos Aires, a 20 km de distância do Monumental de Núñez. Inaugurado em 4 de março de 1928, a casa do Independiente tem capacidade para 42 mil torcedores.

A arena foi batizada de Libertadores de América, em homenagem às conquistas do Independiente na competição mais importante do continente, onde o clube é o maior vencedor — atualmente o clube tem sete títulos contra seis do Boca Juniors.

Além disso, o estádio tem outra curiosidade que chama a atenção. A casa do Independiente fica a menos de 300 metros do estádio do Racing, ambos estão localizados nas cercanias da Avenida Bartolomeu Mitre, em Avellaneda, potencializando a rivalidade entre eles. Com isso, o clássico de Avellaneda é considerado um dos maiores do futebol argentino.

O último time brasileiro a jogar neste estádio foi o Ceará, pela Copa Sul-Americana, em 2022. Na ocasião, o time treinador por Dorival Júnior venceu o Independiente por 2 a 0, ainda na fase de grupos, e eliminou os argentinos do torneio.

Neste século, também jogaram lá Bahia, Santos, Fortaleza, Corinthians, Grêmio, Flamengo, Chapecoense, Goiás e Internacional.

