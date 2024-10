Peñarol x Botafogo: veja onde assistir ao jogo de volta da semifinal da Libertadores

A- A+

Peñarol e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira, dia 30, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 5 a 0. Com a vantagem, o time brasileiro pode perder por até quatro gols de diferença que, mesmo assim, se classifica para a grande decisão, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro.

Em razão da vantagem e pelo fato do Alvinegro também estar brigando pelo título do Brasileirão, muito se especula sobre a possibilidade do técnico Artur Jorge poupar algumas peças para o confronto. O comandante, entretanto, tratou de afastar o rumor.

“Temos uma vantagem de cinco gols, pois fomos superiores na quarta-feira. Vamos disputar o jogo no Uruguai para tentar vencer sabendo que há resultados que nos mantém no objetivo principal, que é chegar à final da Libertadores, mas não podemos nunca priorizar o que quer que seja. Temos um elenco com bons jogadores, com um coletivo muito forte, temos muitas funções boas”, disse.

Caso o Botafogo consiga a classificação à final, será a primeira vez que a equipe disputará uma final de Libertadores.

Por outro lado, o Peñarol terá de quebrar um tabu histórico. Os Aurinegros nunca venceram uma partida de mata-mata na Libertadores por seis gols de diferença - resultado que daria a classificação direta para a final.

Caso vença por cinco gols, esta seria apenas a segunda vez na história que o Peñarol ganharia por essa diferença em uma partida eliminatória. A única vez, até então, aconteceu em 1961, quando o time uruguaio venceu o jogo de ida das quartas de final por 5 a 0 diante do Universitário, do Peru.

Prováveis escalações



Escalação do Peñarol

Aguerre, Milans, Méndez, Rodríguez e Olivera; García, Darias, Sequeira e Leo Fernández; Báez e Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Escalação do Botafogo

Gatito; Vitinho (Ponte), Bastos, Adryelson e Marçal (Cuiabano); D. Barbosa e Marlon Freitas; Romero (Matheus Martins), Savarino, Almada (Eduardo) e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

Onde assistir: TV Globo e Paramount+

