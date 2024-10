La Bombonera é invadida em investigação de falsificação e revenda de cartões de sócio; entenda

A- A+

Por ordem da Justiça, funcionários da Gendarmaria Nacional e detetives do Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público da Cidade invadiram escritórios administrativos do estádio Boca Juniors nesta terça-feira (29).

A operação é realizada no âmbito de uma investigação por falsificação de cartões de sócio que posteriormente seria colocado à venda para poder entrar em campo nos dias que o time do Xeneize jogam em casa.

Isto foi relatado a LA NACION por fontes judiciais qualificadas. Trata-se de uma investigação do promotor Maximiliano Vence, responsável pela Promotoria Criminal, Contravencional e Contravencional nº 8 de Buenos Aires, especializada em Eventos de Massa.

“A causa é um distanciamento de um arquivo que a promotora Celsa Ramírez tinha na época. O foco estava em uma pessoa que falsificou cartões de sócio dos jogos que o Boca Juniors disputa em casa. Além disso, está sendo investigada a organização de viagens de diferentes províncias para posteriormente entrar em campo para assistir a jogos de torneios locais ou competições internacionais”, explicaram fontes familiarizadas com a investigação.

Segundo os porta-vozes consultados, após uma série de trabalhos investigativos e a identificação dos supostos participantes nas manipulações de falsificação e revenda de cartões, no último domingo, na prévia da partida que o Boca empatou por 1x1 contra o Deportivos Riestra, a CIJ e a Gendarmaria Nacional realizou uma operação nas proximidades do estádio Alberto J. Armando.

“Foram apreendidos 87 cartões de sócio, 18 credenciais, 202 placas com fotografias e informações necessárias para a confecção dos cartões, 56 estojos para guardar cartões, três celulares e 310.320 pesos”, disse uma fonte do caso.

Esta não é a primeira vez que o Departamento de Justiça Criminal, Contravencional e Contravencional de Buenos Aires investiga irregularidades com cartões de associados e negócios de revenda.

O promotor Ramírez, encarregado de investigar crimes em Eventos de Massa, acusou Cristian Riquelme, irmão do ídolo e presidente do clube, Juan Román Riquelme, pelos crimes de associação ilícita e fraude.

“Minha sensação é que as pessoas já têm clareza sobre o que está acontecendo. Todos sabemos que essa senhora [de Celsa Ramírez] aí tem um problema com a torcida do Boca”, havia dito Riquelme, quando era vice-presidente do clube, em entrevista ao TyC Sports.

Agora, uma fonte judicial disse: “Riquelme disse que o promotor Ramírez tinha um problema pessoal com o Boca e este procedimento é realizado por outro promotor. Existem irregularidades de conhecimento público. “Muitas reclamações nas redes sociais.”

A investigação que o promotor Ramírez tinha na época começou após uma denúncia apresentada à Promotoria Distrital de Boca que se referia a múltiplos crimes.

“Entre eles, foi mencionada a impressão de ingressos para revenda ilegal, bem como condutas criminosas ligadas à venda ambulante, gestão de estacionamentos clandestinos, venda de roupas do clube fora do circuito oficial e possíveis ligações de algumas autoridades do clube com o conhecido bar valente. Como La 12 ″, explicaram fontes judiciais.

Veja também

Bola de Ouro Bola de Ouro: entenda por que Pelé e Maradona nunca venceram a premiação