Estados Unidos x Bolívia: time da casa busca corresponder; saiba onde assistir

Estados Unidos x Bolívia acontece neste domingo (23), às 19h, no Texas, marcando a estreia do time da casa. Os americanos, ao lado dos uruguaios, são vistos como favoritos a avançar de fase no Grupo C da Copa América.

Como locais, os embaixadores do 'soccer' têm material para responder e corresponder às expectativas, com um elenco liderado por Christian Pulisic e Weston McKennie.

Estados Unidos: alto potencial

O técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, tem um elenco com nomes importantes para fazer bonito como dono da casa. Pulisic (Milan), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Tyler Adams (Bournemouth) e Weston McKennie (Juventus) estão à frente da seleção americana.

É uma equipe com potencial, como mostrou ao conquistar pela terceira vez a Liga das Nações da Concacaf, em março, com uma vitória sobre o vizinho e arquirrival México por 2 a 0 na final.

"Eles podem nos dobrar, mas não nos quebrar (...). Estamos prontos para a Copa América", comentou Berhalter após o último amistoso de preparação, em que a seleção dos EUA empatou em 1 a 1 com o Brasil. "Sentimos que demos um pequeno passo, não um grande passo, mas em última análise um passo importante", disse ele durante a coletiva de imprensa.

Os Estados Unidos terminaram em quarto lugar na participação anterior como sede, na Copa América Centenário de 2016.

Bolívia: reestruturação

O técnico da Bolívia, o brasileiro Antonio Carlos Zago, é franco: a Copa América será complicada para sua seleção.

"Somos conscientes e sinceros das nossas dificuldades", publicou Zago nas redes sociais, destacando que a fase de preparação esteve focada na consolidação de uma nova geração, com um grupo de jogadores com idade média de 25,7 anos. "Vamos adquirir todas a rodagem possível nesta competição com a missão de melhorar a cada dia".

Um símbolo da troca da guarda é a recente aposentadoria do maior artilheiro da história da seleção boliviana, Marcelo Moreno.

A renovação, no entanto, teve seus obstáculos. Um exemplo inusitado: o jovem Moisés Paniagua, de 16 anos, uma das maiores promessas do futebol boliviano, ficou de fora porque seu pai, em um descuido, não assinou a autorização necessária para que Paniagua, menor de idade, viajasse ao exterior.

Estados Unidos x Bolívia - Prováveis escalações

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Carter-Vickers e Robinson; Adams, Musah, McKennie; Weah, Pulisic e Pepi. Treinador: Gregg Berhalter.

Bolívia: Lampe; Medina, Haquin, Jusino e Sagredo; Saucedo, Terceros, Villamil, Vaca e Fernandéz; Ramallo. Treinador: Antônio Carlos Zago.

Estados Unidos x Bolívia - Onde assistir?

Transmissão: Sportv

Horário: 19h

Data: 23/06

Local: AT&T Stadium/Dallas

