Paris-2024 EUA vence Sérvia e vai encarar a França na final do basquete masculino nas Olimpíadas O Dream Team ficou atrás do placar na maior parte do jogo, mas se recuperou no último quarto

Após perder os três primeiros quartos, os Estados Unidos conseguiram a virada contra a Sérvia e se classificaram para a final do basquete masculino nas Olimpíadas de Paris.

O Dream Team venceu por 95 a 91 com um último quarto espetacular. Os norte-americanos fizeram 32 a 15 no momento decisivo.



Os Estados Unidos vão encarar a França na final do do basquete nos Jogos Olímpicos. A partida será disputada no sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília).

A disputa do bronze da Sérvia será contra a Alemanha acontece no mesmo dia, a partir das 6h (horário de Brasília).

O jogo

A Sérvia iniciou a partida num ritmo superior aos norte-americanos. A equipe de Jokic venceu o primeiro quarto por 31 a 23.

O segundo quarto foi mais equilibrado, mas os sérvios continuaram na frente com 23 a 20. As duas equipes foram para o intervalo com a vitória parcial da Sériva 54 a 43.

Stephen Curry até teve uma boa atuação no primeiro tempo com mais de 20 pontos, mas não foi suficiente para superar o jogo coletivo americano.

Segundo tempo

O terceiro quarto foi semelhante ao segundo. A partida teve equilíbrio, mas a Sérvia venceu por 22 a 20.

Com grande pressão, os Estados Unidos chegaram no momento final da partida com 13 pontos de desvantagem no placar.

A diferença rapidamente caiu para cinco pontos quando o Dream Team embalou uma sequência de dez pontos com apenas dois sofridos.

Faltando três minutos, os Estados Unidos conseguiram empatar a partida. Lebron James, Joel Embiid e Kevin Durant foram os destaque do melhor momento do Dream Team.

Curry foi o responsável por confirmar a virada com uma bola de três.

